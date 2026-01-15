مباريات الأمس
الأبيض ودع رسميا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

كتب : محمد خيري

10:37 ص 15/01/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساء اليوم، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الزمالك قد ودّع منافسات بطولة كأس عاصمة مصر مبكرًا، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية التي حققها خلال دور المجموعات.

وقبل انطلاق مواجهة اليوم، يحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر المصري البورسعيدي الترتيب برصيد 11 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك والمصري

