القضية التاسعة.. قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد الزمالك مجددا

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم الخميس، إخطارًا رسميًا بعقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقضي بإيقاف القيد، وذلك على خلفية أزمة القضايا المرفوعة ضد النادي.

وتعد هذه هي القضية التاسعة، لإيقاف قيد الزمالك، بعدما تعرض مسبقًا لعقوبة الحرمان من إبرام وقيد صفقات جديدة لمدة 3 فترات انتقالية، نتيجة عدم سداد مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين السابقين أو عدم التوصل إلى تسويات نهائية معهم.

وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي صدور قرار إيقاف القيد بتاريخ 14 يناير الجاري ولمدة 3 فترات انتقالية، دون الكشف عن تفاصيل القضية الجديدة.

وفي المقابل، أوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن عقوبة إيقاف القيد سيتم رفعها فور الالتزام بسداد المستحقات المالية لكافة الأطراف المتضررة، حيث تزول العقوبة تلقائيًا بمجرد إنهاء أسبابها.