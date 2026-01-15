ناصر ماهر يحسم رغبته في الانتقال لبيراميدز ويصدم نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع أن ناصر ماهر، لاعب فريق الزمالك، أبلغ إدارة ناديه رسميًا برغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز، في خطوة تُعد الأقرب إلى الحسم خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن الإدارة استجابت لرغبة اللاعب، وتم التواصل مع مسؤولي النادي المنافس للبدء في المفاوضات الرسمية لتحديد كافة تفاصيل الصفقة.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة بين مسؤولي الناديين لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات المالية والإدارية للصفقة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويغلق أي ثغرات قانونية قد تعرقل الانتقال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي على إدارة ملف الانتقالات بشفافية ومهنية، والحفاظ على استقرار الفريق خلال الموسم الحالي، كما يعكس حرص اللاعب على خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

ويراقب جمهور الزمالك عن كثب هذا الملف، وسط توقعات بإعلان رسمي قريب يوضح جميع تفاصيل الصفقة، سواء من حيث القيمة المالية أو مدة العقد، وهو ما يجعلها من أبرز الصفقات المتوقعة على الساحة الرياضية هذا الموسم.