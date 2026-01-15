هل يحصل جون إدوارد على عمولة من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز؟

كشف مصدر مقرب أن جون إدوارد لن يحصل على أي نسبة من صفقة بيع اللاعب ناصر ماهر، وذلك وفقًا لبنود التعاقد المبرم بينه وبين نادي الزمالك.

وأوضح المصدر أن عقد المدير الرياضي ينص صراحة على أن استحقاقه لأي نسبة من بيع اللاعبين مشروط بتحقيق أرباح مالية مع تسوية ميزانية الفريق في نهاية كل موسم كروي، وهو ما لم يتحقق خلال الموسم الحالي، في ظل تعرض النادي لخسائر مالية.

وأضاف المصدر أن جون إدوارد يعمل بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك على تقليل الأعباء المالية وتوفير السيولة اللازمة لدعم ميزانية الفريق، مشددًا على أنه لن يتقاضى أي نسبة من بيع اللاعبين في الوقت الحالي، التزامًا ببنود التعاقد والظروف المالية التي يمر بها النادي.