إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

09:47 ص 15/01/2026

سعر صرف الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر صرف الدولار عر الدولار مقابل الجنيه عر الدلارفي مصر عر الدولار الآن عر الدولار في 10 بنوك عر الدولار في البنك الأهلي عر الدولار في بنك مصر عر صرف الدولار في مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى
أخبار

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى
دفنهم في مزرعته.. ليبي يقتل 21 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة- فيديو
شئون عربية و دولية

دفنهم في مزرعته.. ليبي يقتل 21 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة- فيديو
الظهور الأول لكابتيفا الكهربائية بمصر يشعل المنافسة مع Aion Y.. و 1000
أخبار السيارات

الظهور الأول لكابتيفا الكهربائية بمصر يشعل المنافسة مع Aion Y.. و 1000
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد في مصر