تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.