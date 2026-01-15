لاعب الأهلي يقترب من الدوري البولندي.. التفاصيل كاملة

بات السلوفيني نييتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، قريبًا من مغادرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني.

ويرغب النادي الأهلي في تسويق اللاعب خلال شهر يناير الجاري، بعدما لم يعد ضمن اختيارات المدير الفني ييس توروب خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لموقع planetnogomet السلوفيني، فإن جراديشار يقترب من خوض تجربة جديدة في الدوري البولندي، حيث دخل الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي جورنيك البولندي من أجل إتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوي.

وأشار التقرير إلى أن النادي البولندي يسعى لتدعيم خط هجومه بلاعبين جدد، ويأتي جراديشار ضمن المواصفات المطلوبة، خاصة في ظل صغر سنه، وقوته البدنية، ورغبته في إثبات قدراته خلال المرحلة المقبلة.