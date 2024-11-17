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"ثقة ومناشدة وشرح".. تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

04:43 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    جوميز وأحمد سليمان
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    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز
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    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
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    جوميز
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
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    جوزيه جوميز
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    جوميز وأحمد مجدي
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كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

وتحدث المدير الفني عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق بداية من مباراة المصري المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأكد جوميز أن الجهاز الفني يثق في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية والمواقف الخاصة في إطار الاستعداد لمواجهة المصري.

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