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لحظة بلحظة.. منتخب مصر 0 - 0 كاب فيردي

05:58 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

احتفال لاعبو منتخب مصر من أخر مباراة جمعتهم بكاب

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متابعة - مصطفى الجريتلي:

يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب كاب فيردي اليوم، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب مصر اللقاء، بتشكيل مكون من"

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد ربيعة - حمدي فتحي- أحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - كوكا.

خط الهجوم، إبراهيم عادل - أسامة فيصل - طاهر محمد طاهر.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وشهدت الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول سقوط لاعب المنتخب محمد شحاتة دون أي التحام ممسكاً بقدمه ليستبدله الجهاز الفني بنظيره نبيل عماد "دونجا".

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