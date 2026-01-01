إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو إضرام النيران في "توك توك" بسوهاج

كتب : علاء عمران

12:09 م 01/01/2026

توك توك

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة "توك توك" وإضرام النيران بها بدائرة مركز شرطة طما.

وبالفحص، تبين تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق بمركبة "توك توك" مملوكة لربة منزل، أثناء توقفها أمام منزلها، دون وقوع إصابات.

وبسؤال المالكة، اتهمت شقيق زوجها، عامل ومقيم بذات العنوان بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما حول الميراث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للسبب ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق توك توك سوهاج مديرية أمن سوهاج مركز شرطة طما

