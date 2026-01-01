نجاة 10 أطفال.. تفاصيل السيطرة على حريق حضانة في الفيوم ونقل الرضع

شهدت حضّانات الجمعية الشرعية بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم حالة من الاستنفار، عقب حدوث ماس كهربائي داخل قسم الحضّانات، ما استدعى نقل عدد من الأطفال المحتجزين بشكل فوري إلى حضّانات بديلة، في إجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم، وسط متابعة ميدانية من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي وجّه بمراجعة شاملة لإجراءات السلامة والحماية المدنية.

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مبنى الجمعية الشرعية بكيمان فارس بمدينة الفيوم، وتابع حالة الأطفال المبتسرين بحضّانات الجمعية، وحضّانات مستشفى الفيوم العام، للاطمئنان على حالتهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، لحين استقرار حالتهم وتسليمهم لذويهم.

كان محافظ الفيوم، تلقى إخطاراً بحدوث ماس كهربائي بقسم الحضّانات بمقر الجمعية الشرعية بكيمان فارس، تم على إثره نقل 8 من الأطفال المحتجزين بالحضّانة إلى الحضّانات الاحتياطية بالجمعية، فيما تم نقل اثنين آخرين إلى حضّانات مستشفى الفيوم العام.

وأجرى المحافظ زيارة لمستشفى الفيوم العام، واطمأن من رئيس قسم الحضّانات على حالة الطفلين المحتجزين واستقرار حالتهما الصحية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيد الحنفي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، كما تفقد المحافظ حالة الأطفال المبتسرين بحضّانات الجمعية الشرعية ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما وجه "الأنصاري"، بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بمبنى الجمعية الشرعية، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة توصيلات الكهرباء بالمبنى بشكل كامل، حرصاً على سلامة المترددين عليه من المرضى وذويهم.

كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي بالجمعية الشرعية، وناقش المرضى حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لشكوى إحدى السيدات من وجود تجمعات للقمامة بالقرب من محل إقامتها، ووجه رئيس مدينة الفيوم، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، باتخاذ اللازم حيال الشكوى.