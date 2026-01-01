فوائد الدين تلتهم 96.4% من إيرادات موازنة مصر الجديدة في 5 أشهر

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم إن تكلفة فوائد الدين تعادل 96.4% من إيرادات موازنة مصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري "يوليو إلى نوفمبر 2025".

وارتفعت فوائد الدين بنسبة 45.2% مسجلة نحو 1.06 تريليون جنيه، لترفع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 161 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزير المالية المصري أحمد كجوك، قال في مؤتمر صحفي في أغسطس إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية.