إعلان

فوائد الدين تلتهم 96.4% من إيرادات موازنة مصر الجديدة في 5 أشهر

كتب : منال المصري

11:49 ص 01/01/2026

وزارة المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم إن تكلفة فوائد الدين تعادل 96.4% من إيرادات موازنة مصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري "يوليو إلى نوفمبر 2025".

وارتفعت فوائد الدين بنسبة 45.2% مسجلة نحو 1.06 تريليون جنيه، لترفع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 161 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزير المالية المصري أحمد كجوك، قال في مؤتمر صحفي في أغسطس إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة المالية فوائد الدين إيرادات موازنة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026