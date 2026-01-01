أحمد كريمة: الزوج ملزم بتوفير خادمة لزوجته في البيت

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها، مشيرًا إلى أن هذا ليس من مقاصد الزواج، ولم يأتي ذلك في الشريعة الإسلامية.

وأضاف كريمة، خلال لقائه ببرنامج" بلدنا اليوم" المذاع عبر قناة" الشمس": أن فقه وفلسفة الزواج في الإسلام تتكون من ثلاث أشياء:" العفة، والولد، والإعانة على الحياة".

وأشار أستاذ الفقه إلى أن الإسلام لم يقل أن الرجل يتزوج فتاة من أجل أن تعمل له خادمة، وأن تغسل له ملابسه، لكن الفقه في الإسلام قال إن الزوج إذا تزوج فتاة كانت مخدومة في بيت أسرتها، فيجب على الزوج أن يأتي لها بخادم.

وأوضح كريمة، للزوج الذي يجبر زوجته على العلاقة الزوجية، يكون مخالف للشريعة الإسلامية، لأن ذلك يشبه بعلاقة الحيوانات، وأن هذا الأمر لا يأتي إلا بالرضا، وأن من يفعل ذلك يكون مغتصب لزوجته.

اقرأ ايضًا:

الإفتاء توضح حكم الدعاء في آخر العام الميلادي.. هل يجوز شرعًا؟

الإفتاء تنشر دعاء وداع عام وبداية عام ميلادي جديد

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا وفيها امتثال لأمر قرآني