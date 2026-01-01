11 لاعبا جديدا.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري

استقر تامر عبد الحميد، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس 1 يناير 2026، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

موقف الفريقين في المجموعة

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الزمالك يعتمد على فريق الشباب

قرر نادي الزمالك خوض مباراة الاتحاد السكندري بتشكيل مكوّن بالكامل من اللاعبين الشباب، وذلك عقب الموافقة على رحيل أحمد عبد الرؤوف عن منصبه كمدير فني للفريق.

وكلف مجلس إدارة الزمالك كلًا من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، بالإضافة إلى الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب في مواجهة الاتحاد السكندري.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: علي عبد المجيد – هشام فؤاد – محمد إبراهيم – محمد فرج

خط الوسط: يوسف وائل الفرنسي – السيد أسامة – محمد حمد

خط الهجوم: أنس أسامة – عمار ياسر – أحمد خالد السمبوك