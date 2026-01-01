حصاد 2025.. أسيوط تفتح أبواب الرزق لـ 11 ألف شاب و2400 عقد عمل خارجي

ضربت سواحل الإسكندرية اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نوة رأس السنة -صور

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مديرية العمل بالمحافظة حققت خلال عام 2025 إنجازات ملموسة على مختلف المحاور، أسهمت في دعم سوق العمل وحماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبمتابعة مستمرة من وزارة العمل.

وأوضح المحافظ أن ما تحقق خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025 يعكس تكامل الجهود بين أجهزة الدولة، ويؤكد الدور الحيوي لمديرية العمل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاوى العمال، وتأمين بيئة عمل آمنة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني والتشغيل، خاصة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم.

وأشار إلى أن المديرية بقيادة الدكتور حازم حسن، وكيل وزارة العمل بأسيوط، نجحت في توفير 11 ألفًا و540 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بينها 180 فرصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا. كما تم تسليم 2401 عقد عمل لدولة الأردن عبر إدارة التشغيل الخارجي، لتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل خارجية آمنة ومنظمة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، كثفت المديرية جهودها لتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية، حيث تم التفتيش على 1611 منشأة، وتحرير 814 محضر سلامة وصحة مهنية، وعقد 300 لجنة تراخيص أسفرت عن منح 649 ترخيص عمل، إلى جانب تنفيذ 88 حملة نوعية و144 حالة تفتيش عادية، وعقد 52 ندوة توعوية، وتوقيع 3 بروتوكولات تعاون، وتنفيذ 6 مبادرات وملتقيات لترسيخ ثقافة السلامة والوقاية من المخاطر.

كما واصلت المديرية جهودها في قياس مستوى المهارة واستخراج تراخيص مزاولة الحرفة لعدد 12 ألفًا و752 عاملًا، وإعداد بيانات الاستخدام للمنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل.

وفي مجال التدريب المهني، تم تنفيذ عشرات الدورات التدريبية بمراكز ووحدات التدريب المختلفة، لتأهيل الشباب والفتيات على مهن مثل صيانة الأجهزة المنزلية والمحمول، التبريد والتكييف، التفصيل والخياطة، والنجارة، سواء بمركز تدريب بني غالب أو الوحدة الثابتة بأسيوط أو العربة المتنقلة بأبوتيج، بالتعاون مع جهات خارجية، بما يعزز فرص التشغيل ويواكب احتياجات السوق.

كما أولت المديرية اهتمامًا كبيرًا بخدمة المواطنين، حيث تم بحث 92 شكوى فصل، و125 شكوى مطالب عمالية، و30 شكوى سلامة وصحة مهنية، و58 شكوى تراخيص، فضلًا عن فحص 976 شكوى واردة من مكتب المحافظ، في إطار الحرص على تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.

وفي مجال المفاوضة الجماعية، أسهمت جهود إدارات ومكاتب علاقات العمل في الحفاظ على استقرار سوق العمل، من خلال تقديم الحلول القانونية والتوعية المستمرة للعمال.

كما شملت الإنجازات تطوير ورفع كفاءة مكتب عمل وتشغيل مركز الفتح ومكتب تشغيل مركز منفلوط بتكلفة 700 ألف جنيه لكل منهما، إلى جانب صيانة المركبات وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات، والتعاون مع مركز معلومات وزارة العمل لرفع كفاءة قواعد البيانات، خاصة المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمديرية.