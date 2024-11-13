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"ربنا يفك الضيقة".. حقيقة سخرية دونجا بعد حكم حبس إمام عاشور

02:15 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
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    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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    نبيل عماد دونجا
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    دونجا لاعب الزمالك
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    نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    امام عاشور
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كتب- محمد خيري:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنبيل عماد دونجا، لاعب فريق الزمالك، يسخر خلالها من حكم حبس إمام عاشور لاعب الأهلي، حسب تعليقات الجماهير.

ونشرت الجماهير المختلفة صورة لصفحة منسوبة لـ "دونجا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "ربنا يفك الضيقة"، في إشارة للسخرية من حكم الحبس الذي صدر ضد إمام عاشور لمدة 6 أشهر لتعديه على أحد أفراد الأمن في إحدى المولات الشهيرة.

وبالبحث في حساب "دونجا" الأصلي، لم يتضح وجود أي منشورات تخص هذا الأمر، وهو منشور مزيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحد المجهولين ويتم تداوله لإشعال السخرية فقط بين الجماهير.

منشور دونجا

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