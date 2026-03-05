إعلان

الجيش الإسرائيلي: شل 300 منظومة دفاع وصاروخ إيراني

كتب : محمد أبو بكر

05:45 ص 05/03/2026

الجيش الاسرائيلي

أكدت إيفي دفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات تواصل عملياتها ضد إيران لليوم الخامس على التوالي ضمن عملية أطلق عليها اسم "زئير الأسد"، مستهدفة ما وصفه بـ"نظام الإرهاب الإيراني".

أوضحت أن الهجمات بدأت بتفكيك طبقات الدفاع الجوي الإيراني عبر استهداف صواريخ أرض–جو وعدد من الأنظمة العسكرية الأساسية، ما ساهم في تحقيق تفوق جوي سهل وصول الطائرات الإسرائيلية إلى العمق الإيراني، بما في ذلك العاصمة طهران.

أشار الجيش إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير نحو 300 منظومة دفاع جوي وصواريخ باليستية إيرانية، إضافة إلى استهداف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومنشآت لإنتاج الأسلحة والوسائل القتالية الاستراتيجية.

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي مستمر في استهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، مشددًا على أن العملية تهدف لتقويض قدرات إيران العسكرية بشكل شامل.

