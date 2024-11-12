في عيد ميلاده.. 10 صور نادرة لمارسيل كولر مدرب الأهلي

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كتب - محمد القرش:

يحتفل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مارسيل كولر، بعيد ميلاده الـ64.

وحقق المدرب السويسري العديد من البطولات والإنجازات المحلية والقارية والعالمية منذ توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.

وفي موسمين فقط، حقق كولر مع الأهلي 10 بطولات (4 سوبر مصر، 2 كأس مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 دوري مصري، بعد أن تولى تدريب المارد في 9 سبتمبر 2022 خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وبجانب كل ذلك، حصد برونزية كأس العالم للأندية 2023، ولقب بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بعد التغلب على العين الإماراتي.

وفي عيد ميلاده، حصل "مصراوي" على 10 صور نادرة لكولر من أرشيف الصحف السويسرية، يمكنكم الإطلاع عليها أعلاه: