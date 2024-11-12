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في عيد ميلاده.. 10 صور نادرة لمارسيل كولر مدرب الأهلي

05:30 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر مع تميمة نادي كولن
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر مع عائلته
  • عرض 10 صورة
    كولر مدرب لكومان لاعب بايرن ميونخ
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر مع عائلته
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر مع ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر مع نجله
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر مع نجله
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر مع نجله
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كتب - محمد القرش:

يحتفل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مارسيل كولر، بعيد ميلاده الـ64.

وحقق المدرب السويسري العديد من البطولات والإنجازات المحلية والقارية والعالمية منذ توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.

وفي موسمين فقط، حقق كولر مع الأهلي 10 بطولات (4 سوبر مصر، 2 كأس مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 دوري مصري، بعد أن تولى تدريب المارد في 9 سبتمبر 2022 خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وبجانب كل ذلك، حصد برونزية كأس العالم للأندية 2023، ولقب بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بعد التغلب على العين الإماراتي.

وفي عيد ميلاده، حصل "مصراوي" على 10 صور نادرة لكولر من أرشيف الصحف السويسرية، يمكنكم الإطلاع عليها أعلاه:

مدرب الأهلي صور نادرة لمارسيل كولر مارسيل كولر يحتفل بعيد ميلاده مارسيل كولر مدرب الأهلي
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