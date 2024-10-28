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"بينهم بنتايك".. جاهزية ثلاثي الزمالك لمواجهة البنك وعودة نداي

01:07 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    محمود بنتايك
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    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
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    محمود بنتايك لاعباً في نادي الزمالك
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كتب- محمد خيري:

انتظم محمود بنتايك ومحمد شحاتة ومحمد السيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان بنتايك وشحاتة يعانيان من إجهاد عضلي بعد مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي، في حين تعرض محمد السيد لإصابة في الرأس واطمأن الجهاز الفني على سلامته.

وشارك الثلاثي في التدريبات البدنية والفنية بصورة طبيعية استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وفي المقابل، انتظم السنغالي سيدي نداي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين، بعدما تماثل الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في وجه القدم، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية استعداداً للمباريات المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة البنك الأهلي، يوم الجمعة المقبلة باستاد السلام.

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الزمالك بنتايك محمود بنتايك أخبار الزمالك نادي الزمالك
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