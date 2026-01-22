مباريات الأمس
الأهلي يعلن موقف أشرف بن شرقي من المشاركة في مباراة يانج أفريكانز

كتب - يوسف محمد:

12:22 ص 22/01/2026
أعلن النادي الأهلي جاهزية نجم الوسط المغربي أشرف بن شرقي، للمشاركة مع الفريق في مباراة يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز غدا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب"، في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن بن شرقي تخلص من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية، وبات جاهزا للمشاركة مع الفريق بداية من مباراة يانج أفريكانز غدا.

وكان بن شرقي يعاني من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مواجهة الجيش الملكي المغرب، في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن النادي الأهلي، يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"بسبب الأهلي".. انسحاب المحامي أشرف عبد العزيز من الدفاع عن رمضان صبحي

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف بن شرقي النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

