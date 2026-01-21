وكيل الجزار يكشف مفاجآت بخصوص انتقاله للأهلي

الأهلي يعلن موقف أشرف بن شرقي من المشاركة في مباراة يانج أفريكانز

كشف أحمد السيد وكيل أعمال عمرو الجزار الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجآت جديدة في صفقة انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"هذه الخطوة من أهم المراحل في مسيرته، بل هدفاً كنا نسعى إليه منذ بداية المشوار معاً، فهذا حلم أي لاعب يمارس كرة القدم في مصر بشكل احترافي، أن يرتدي قميص الأهلي أو الزمالك".

وأضاف وكيل الجزار:"بالطبع، بمجرد تواصل النادي الأهلي معنا لم نتردد على الإطلاق، ولم نتحدث عن أموال أو مطالب أو أي تفاصيل أخرى".

وأتم تصريحاته قائلاً:"حتى عمرو أبلغهم صراحةً أنه لا يملك أي طلبات، وأن جميع الأمور ستكون من خلالي".