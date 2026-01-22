مباريات الأمس
وكيل الجزار يكشف طموحاته بعد انتقاله للأهلي

كتب : نهي خورشيد

12:05 ص 22/01/2026
كشف أحمد السيد وكيل أعمال عمرو الجزار الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طموحاته بعد انتقاله بشكل رسمي للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"بالنسبة للهدف القادم، فبالتأكيد هذا طموح شخصي لعمرو ولي أيضاً كوكيله، وهو أن نحقق جميع البطولات التي سيشارك فيها مع الأهلي، إلى جانب حلمه الكبير بالمشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر".

وأضاف:"لا، على الإطلاق لم يكن هناك أي تخوف فالأهلي بطبيعة الحال فريق يضم عدداً كبيراً من النجوم، وهذا أمر طبيعي".

وأتم وليد الجزار قائلاً:" اللاعب استعد نفسياً جيداً للتواجد وسط هذه المجموعة، خاصة أنه يعرف معظم اللاعبين مسبقاً من خلال المنتخب، وأصبحت بينهم علاقة صداقة، لذلك لم يكن هناك أي قلق أو تخوف".

عمرو الجزار وكيل عمرو الجزار الأهلي

