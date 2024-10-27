ظهور جديد لمرموش.. موعد مباراة يونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت والقناة الناقلة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش لظهور جديد بالدوري الألماني.

آينتراخت سيحل عند 07:30 مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره يونيون برلين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ويحتل فريق آينتراخت قبل المباراة المركز السادس برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن يونيون برلين صاحب المركز الخامس.

صاحب الـ 25 عامًا شارك مع آينتراخت خلال الموسم الجاري 2024/25 في 11 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 لزملائه.

وخاض مرموش بقميص فريقه في الدوري الألماني بالموسم الجاري 7 مباريات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 لزملائه.

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