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ظهور جديد لمرموش.. موعد مباراة يونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت والقناة الناقلة

01:54 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 13 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت ومنتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 13 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 13 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش لظهور جديد بالدوري الألماني.

آينتراخت سيحل عند 07:30 مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره يونيون برلين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ويحتل فريق آينتراخت قبل المباراة المركز السادس برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن يونيون برلين صاحب المركز الخامس.

صاحب الـ 25 عامًا شارك مع آينتراخت خلال الموسم الجاري 2024/25 في 11 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 لزملائه.

وخاض مرموش بقميص فريقه في الدوري الألماني بالموسم الجاري 7 مباريات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 لزملائه.

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