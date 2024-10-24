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"محاضرة وتعليمات وراحة".. خطة الزمالك قبل التوجه لملعب مواجهة الأهلي

12:35 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    فريق الزمالك
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    جوزيه جوميز
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    جوميز
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    جوميز وأحمد مجدي
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كتب- محمد خيري:

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وسيشرح المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب في مباراة السوبر المحلي، على أن يعطي اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المران.

وسيتناول اللاعبون وجبة الغداء بعد المحاضرة الفنية قبل الحصول على قسط من الراحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر، باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .

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