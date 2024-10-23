"بفرمان محمد رمضان عبر واتساب".. ماذا يفعل كهربا بعد العودة إلى القاهرة؟

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسن لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، موقف محمود كهربا لاعب الأحمر، بعد العودة إلى القاهرة ومغادرة بعثة الفريق في الإمارات.

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عودة كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال السوبر المصري، وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية، لما بدر منه في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كهربا يتدرب منفرداً بفرمان محمد رمضان لحين عودة بعثة الأهلى من الإمارات ويحصل على البرنامج التدريبي على الواتساب".