مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"بفرمان محمد رمضان عبر واتساب".. ماذا يفعل كهربا بعد العودة إلى القاهرة؟

09:00 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (2)
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسن لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، موقف محمود كهربا لاعب الأحمر، بعد العودة إلى القاهرة ومغادرة بعثة الفريق في الإمارات.

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عودة كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال السوبر المصري، وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية، لما بدر منه في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كهربا يتدرب منفرداً بفرمان محمد رمضان لحين عودة بعثة الأهلى من الإمارات ويحصل على البرنامج التدريبي على الواتساب".

كهربا محمد رمضان الأهلي السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شعر بالإهانة".. عمرو بركات يكشف ماذا حدث في الأيام الأخيرة لإيهاب جلال

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو