"نعم تواصلنا ولكن".. ميكالي يوضح سبب تعطل تدريبه للزمالك

أعرب البرازيلي روجيرو ميكالي عن سعادته بترشيح اسمه لتولي تدريب نادي الزمالك، مؤكدًا أن ذلك يُعد شرفًا كبيرًا له في ظل تاريخ النادي العريق وجماهيريته الكبيرة في مصر وإفريقيا.

وأوضح ميكالي خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس على قناة النهار، أن هناك تواصلًا ومحادثات تمت بالفعل مع إدارة الزمالك، لكنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تكن بالجدية الكاملة، وواجهت بعض الصعوبات التي حالت دون إتمام الاتفاق في الوقت الحالي.

وأضاف المدرب البرازيلي أنه سعيد بتواجده ضمن الأسماء المرشحة، معتبرًا ذلك تقديرًا لمسيرته التدريبية، كما أكد إدراكه الكامل للظروف الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك خلال المرحلة الحالية.

وشدد ميكالي على أن تدريب الزمالك شرف لأي مدرب، ولا يحتاج إلى تبرير، مؤكدًا أنه جاهز لخدمة النادي وتقديم كل ما لديه في حال الوصول إلى اتفاق جاد يرضي جميع الأطراف.

واختتم تصريحاته معربًا عن أمله في أن تستكمل المفاوضات بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.