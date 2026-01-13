مباريات الأمس
الزمالك يتحرك لتأمين موهبة المستقبل بعد التألق في كأس العاصمة

كتب- محمد خيري:

08:00 ص 13/01/2026
    لاعب الزمالك السيد أسامة
    لاعب الزمالك السيد أسامة
    لاعب الزمالك السيد أسامة
    لاعب الزمالك السيد أسامة
    لاعب الزمالك السيد أسامة

دخلت إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة لتجديد عقد النجم الشاب السيد أسامة، مواليد 2005، بعد الأداء المتميز الذي قدمه في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث أثبت قدراته الدفاعية العالية ومرونته في اللعب كـ«جوكر» بين مركز الدفاع والوسط.

وينتهي عقد اللاعب مع القلعة البيضاء في يونيو 2026، ما دفع الإدارة إلى عقد جلسة حاسمة مع وكيل أعماله خلال الأيام المقبلة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يضمن استمراره في صفوف الفريق الأول.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الزمالك لتعزيز جيل المواهب الشابة والحفاظ على الركائز الأساسية للفريق مستقبليًا، بعد أن أصبح السيد أسامة واحدًا من أبرز اللاعبين الواعدين في الفريق، وما زال يمثل نقطة قوة في خط الدفاع والوسط على حد سواء.

