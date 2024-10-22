إبراهيم فايق يحسم الجدل بشأن موعد السوبر المصري

كتبت-هند عواد:

حسم الإعلامي إبراهيم فايق الجدل المثار حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وانتشرت أنباء في الساعات الأخيرة، تشير إلى أن الزمالك ينوي الاعتذار عن عدم خوض اللقاء، ثم رغبته في تأجيل موعد النهائي.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم كل الأحداث مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في ميعادها".

ونشبت أزمة بعد مباراة الزمالك وبيراميدز، باشتباك ثلاثي الأبيض نبيل دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي مع أحد أفراد الأمن المنظمين، وتم عرض الثلاثي على النيابة في الإمارات، ومن المقرر عقد جلسة صباح غدا الأربعاء.

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