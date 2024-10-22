فتح سن الترشح.. تفاصيل الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي وقرارات هامة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- محمد خيري:

انتهت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بمشاركة جمال علام رئيس الاتحاد المصري ورئيس اتحاد شمال أفريقيا.

وشهد الاجتماع الموافقة على الميزانية وخطة النشاط وفتح السن للترشح لرئيس الاتحاد الأفريقي وكذلك المكتب التنفيذي وممثلي الكاف بالفيفا كما تم الموافقة على الترشح لممثلي الكاف بالفيفا دون التقيد بالتوزيع اللغوي.

حضر من جانب الاتحاد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ودينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة كما تواجد أحمد حسن ممثلًا عن أساطير كرة القدم بمصر.

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