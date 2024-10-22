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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي السوبر أمام الأهلي

11:46 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
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    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لاعب الزمالك مع المدير الفني للفريق
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    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك ضد نهضة بركان
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    محمد أشرف روقا لاعب الزمالك
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره الأهلي، بعد غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بخوض اللاعبين لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم أمس الأحد بفندق الإقامة خشية من تعرضهم للإرهاق.

وكان جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من مران الأمس، عقب الفوز على بيراميدز، في المباراة الماضية بقبل نهائي البطولة، بركلات الترجيح.

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