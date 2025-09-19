أفضل 4 لاعبين للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين للجولة الخامسة، حيث من المتوقع أن يحققوا الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي لغلق نافذة الانتقالات غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

جواو بيدرو (تشيلسي) 7.8 مليون جنيه إسترليني

بيدرو اللاعب الأكثر اختيارًا في دوري فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يشارك في أكثر من ثلثي تشكيلات اللعبة، حيث قدّم خمس مساهمات خلال الجولات الثلاث الأخيرة.

ويحتل البرازيلي المركز الرابع مناصفةً في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط منذ بداية الموسم، برصيد 33 نقطة.

وثلاثة من الفرق الأربعة التي لم تحافظ على نظافة شباكها في موسم 2025/26، برايتون ومانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست، ستواجه تشيلسي في الدور المقبل.

وبدءًا من الجولة التاسعة، سيخوض البلوز سلسلة مباريات ممتازة يواجهون فيها جميع الأندية الثلاثة الصاعدة بالإضافة إلى ولفرهامبتون صاحب المركز الأخير.

تشافي سيمونز (توتنهام) 7 مليون جنيه إسترليني

يلاقي سيمونز نظيره برايتون أحد الفرق الأربعة التي لم تحافظ على نظافة شباكها في أي مباراة خلال الجولات الأربع الافتتاحية.

كما سمح فريق النورس بـ19 فرصة من الجهة اليمنى في موسم 2025/26 - أي أكثر بـ16 فرصة من عدد الفرص التي استقبلها من الجناح المقابل.

وستعزز الإحصائيات المذكورة أعلاه جاذبية لاعب وسط توتنهام هوتسبير سيمونز، الذي من المتوقع أن يهاجم من الجهة اليمنى لبرايتون غدا السبت.

واستهل الهولندي مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة في الجولة الرابعة، حيث قدم تمريرة حاسمة في الفوز على وست هام يونايتد.

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه إسترليني

لا يزال يجب على مدربي الفانتازي أن يروا إلى أي مدى سيؤثر وصول أنجي بوستيكوجلو إلى سيتي جراوند، على أسلوب لعب نوتنجهام فورست.

وبعد الخسارة من أرسنال بثلاثية في الجولة الرابعة، أصبح لدى بوستيكوجلو وفريقه الجديد الآن الفرصة لتصحيح الأوضاع.

يسافر ميلينكوفيتش إلى بيرنلي الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف المتوقعة (xG)، كما أن مجموع محاولاتهم التهديفية (30 محاولة) و17 تسديدة داخل منطقة الجزاء، يُعدّ أيضًا أقل مستوى لهم في الدوري.

ويستضيف فورست بعد ذلك سندرلاند، حيث يحتل "القطط السوداء" المركز السابع عشر من حيث الأهداف المتوقعة.

أنطون ستاش (ليدز) 5 مليون جنيه إسترليني

ستاش هو لاعب خط الوسط الوحيد في فانتازي الذي سجل أرقامًا مزدوجة من حيث التسديدات والفرص التي خلقها هذا الموسم، حيث سجل 10 و11 على التوالي.

ويتميز بقدرته على تنفيذ الركلات الحرة والركنيات، كما ساهم في مساهمة دفاعية خلال واحدة من المباريات الأربع التي خاضها.