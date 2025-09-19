مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
16:00

المنصورة

بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

10:34 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

محمد صلاح (1)

كتب - محمد القرش:

اختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة من البريميرليج، قبل انتهاء نافذة الانتقالات في تمام الساعة الواحدة ظهر غدا السبت.

وشهدت التشكيل قيادة محمد صلاح نجم ليفربول للفريق، بينما جاء سيمنيو لاعب بورنموث نائبا له.

أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه.

خط الدفاع: فان ديك (ليفربول) 6.1 مليون جنيه - مونوز (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه - نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 14.5 مليون جنيه - جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 7.5 مليون جنيه - أنطوان سيمينيو ( بورنموث) 7.5 مليون جنيه - محمد قودوس (توتنهام) 6.6 مليون جنيه.

خط الهجوم: فيكتور جيوكيريس (أرسنال) 9 مليون جنيه - جواو بيدرو (تشيلسي) 7.8 مليون جنيه - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.5 مليون جنيه.

