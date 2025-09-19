بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

اختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة من البريميرليج، قبل انتهاء نافذة الانتقالات في تمام الساعة الواحدة ظهر غدا السبت.

وشهدت التشكيل قيادة محمد صلاح نجم ليفربول للفريق، بينما جاء سيمنيو لاعب بورنموث نائبا له.

أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه.

خط الدفاع: فان ديك (ليفربول) 6.1 مليون جنيه - مونوز (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه - نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 14.5 مليون جنيه - جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 7.5 مليون جنيه - أنطوان سيمينيو ( بورنموث) 7.5 مليون جنيه - محمد قودوس (توتنهام) 6.6 مليون جنيه.

خط الهجوم: فيكتور جيوكيريس (أرسنال) 9 مليون جنيه - جواو بيدرو (تشيلسي) 7.8 مليون جنيه - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.5 مليون جنيه.