فانتازي.. موقف مرموش من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد

كتب - محمد القرش:

أكد نادي مانشستر سيتي أن عمر مرموش (8.4 مليون جنيه إسترليني) تعرض لإصابة في الركبة أثناء وجوده مع منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبلغت نسبة ملكية النجم المصري 6.6% في فانتازي الدوري الإنجليزي.

وتعرض مهاجم السيتي للإصابة في بداية مباراة مصر أمام بوركينا فاسو مساء الثلاثاء في تصفيات كأس العالم.

وأشارت النتائج الأولية للفحص الذي أُجري له في مصر إلى أنه لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة ديربي مانشستر يوم الأحد، وسيعود الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من التقييم وبدء إعادة التأهيل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي واليونايتد يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.