وايلد كارد.. أفضل فريق لفانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

كتب - محمد القرش:

قام كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي باختيار تشكيلة لـ "Wildcard"، حيث استخدم الخاصية أكثر من 392000 ألف مدرب، قبل الجولة الرابعة من البريميرليج.

وشهدت التشكيل غياب محمد صلاح نجم ليفربول، بينما تواجد جاك جريليش وجواو بيدرو، وتم تعيين إيرلينج هالاند قائدا للفريق.

أفضل فريق لفانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال - 5.5 مليون).

خط الدفاع: سينسي (بورنموث - 6.4 مليون) - شالوباه (تشيلسي - 5.1 مليون) - ماكسينس لاكرو (كريستال - 5 مليون).

خط الوسط: فيرنانديز (اليونايتد - 9 مليون) - سيمنيو (بورنموث - 7.4 مليون) - جاك جريليش (إيفرتون - 6.7 مليون) - كينج (فولهام - 4.5 مليون).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 14.1 مليون) - جواو بيدرو (تشيلسي - 7.7 مليون) - ماتيتا (كريستال - 7.5 مليون).

البدلاء: دوبرافكا (حارس) - جيبس وايت (خط وسط) - فان دي بيرج (مدافع) - روندون (مدافع).