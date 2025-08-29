كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن بداية الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلق نافذة الانتقالات في تمام الواحدة والنصف ظهر غدا السبت.

وأقيم المؤتمر الصحفي لمواجهات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز اليوم الجمعة، وأوضح عدد من المدربين موقف مصابي فرقهم خلاله,

وخلال هزيمة نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول 3-2، تم استبدال ثنائي خط الوسط جويلينتون وساندرو تونالي، في سانت جيمس بارك يوم الاثنين، مما أثار مخاوف من أن الثنائي قد يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

لكن المدرب هاو قدم بعض "الأخبار الجيدة نسبيًا" في المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أنه في حين سيغيب جويلينتون عن الرحلة إلى يوركشاير لمواجهة ليدز، فإن تونالي لديه فرصة للمشاركة ضد الفريق الصاعد حديثًا.

وكان هناك تحديث مشجع بشأن المدافع فابيان شار، حيث اقل: "فابيان متاح اتبعنا بروتوكولات الارتجاج، سيكون جاهزًا للعب".

وأكد سلوت أن فيرجيل فان ديك أصبح جاهزًا لمواجهة الجانرز في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد.

وأوضح: "عاد ماك أليستر للتدريبات أيضا، لذا لا أعتقد أننا تعرضنا لأي إصابات خلال تلك المباراة (أمام نيوكاسل)".

وقال بيب جوارديولا إن ريان آيت نوري جاهز للمشاركة في الرحلة إلى ملعب فالمر لمواجهة برايتون.

وتم استبدال بوكايو ومارتن أوديجارد في الفوز 5-0 على ليدز يونايتد في الأسبوع الماضي، وكشف ميكيل عن حالة الثنائي قبل المباراة في أنفيلد.

وقال المدرب في مركز تدريب سوبها ريالتي: "بوكايو في حالة أفضل، لكنه سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع للأسف".

وعن إصابة مارتن، أضاف: "لا نعرف بعد، لم يتدرب وإن تدرب، فسيكون غدًا، إنه يبذل قصارى جهده، ونحن نبذل قصارى جهدنا لجعله متاحًا، لكن علينا أن ننتظر ونرى غدًا".

وأكد إنزو ماريسكا أن كول بالمر سيغيب عن مباراة الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل الفوز على وست هام يونايتد.