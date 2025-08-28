مباريات الأمس
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

0 0
16:30

الزمالك

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

بينهم نكونكو.. انخفاض سعر 14 لاعبا في فانتازي الدوري الإنجليزي

03:56 م الخميس 28 أغسطس 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انخفض سعر 14 لاعبا اليوم الخميس، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

أولكسندر زينتشينكو (أرسنال) 4.9 مليون جنيه إسترليني

عبد الله سيما (برايتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

كارلوس ألكاراز (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

شون لونجستاف (ليدز) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جويل بيرو (ليدز) 5.4 مليون جنيه إسترليني

مانويل أوجارتي (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد) 5.9 مليون جنيه إسترليني

ميلان أليكسيتش (سندرلاند) 4.9 مليون جنيه إسترليني

رومين موندل (سندرلاند) 4.9 مليون جنيه إسترليني

بريان جيل (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

فابيو سيلفا (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي زينتشينكو نكونكو
