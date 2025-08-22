دون صلاح.. أفضل تشكيل للجولة الثانية من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الثانية من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح، مع تعيين إيرلينج هالاند قائدا للفريق وبوكايو ساكا نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة الثانية من فانتازي

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) 5.5 مليون جنيه.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا (تشيلسي) 6 مليون جنيه - باتريك دورجو (مانشستر يونايتد) 4.5 مليون جنيه - ماركوس سينيسي ( بورنموث) 4.5 مليون جنيه.

خط الوسط: بوكايو ساكا (أرسنال) 10 مليون جنيه - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 9 مليون جنيه - سيمينيو ( بورنموث) 7.1 مليون جنيه - ريندرز (مانشستر سيتي) 5.6 مليون جنيه.

خط الهجوم: هالاند (مان سيتي) 14 مليون جنيه - واتكينز (أستون فيلا) 9 مليون جنيه - تياجو (برينتفورد) 6 مليون جنيه.