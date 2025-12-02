مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

0 0
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي تشيلسي اليوم

كتب : محمد القرش

05:07 م 02/12/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر ثنائي تشيلسي، تشالوبا ومارك كوكوريلا، بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني ضمن التقلبات اليومية لقيم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي تتأثر بالأداء في الجولات السابقة إضافة إلى نسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التحديثات الرسمية لأسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر2025، بحسب آخر ما صدر عن الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) 5.1 مليون جنيه إسترليني

تريفو تشالوبا (تشيلسي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

نيكو أوريلي (مانشستر سيتي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

برونو جيماريش (نيوكاسل) 6.7 مليون جنيه إسترليني

إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

تايرون مينجس (أستون فيلا) 4.3 مليون جنيه إسترليني

فاكوندو بونانوتي (تشيلسي) 4.6 مليون جنيه إسترليني

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 6.6 مليون جنيه إسترليني

تيم إيروجبونام (إيفرتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني

بيرند لينو (فولهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

فيديريكو كييزا (ليفربول) 6.3 مليون جنيه إسترليني

أوسكار بوب (مانشستر سيتي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

دوجلاس لويز (نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض