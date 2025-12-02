فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي تشيلسي اليوم

انخفض سعر ثنائي تشيلسي، تشالوبا ومارك كوكوريلا، بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني ضمن التقلبات اليومية لقيم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي تتأثر بالأداء في الجولات السابقة إضافة إلى نسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التحديثات الرسمية لأسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر2025، بحسب آخر ما صدر عن الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) 5.1 مليون جنيه إسترليني

تريفو تشالوبا (تشيلسي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

نيكو أوريلي (مانشستر سيتي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

برونو جيماريش (نيوكاسل) 6.7 مليون جنيه إسترليني

إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

تايرون مينجس (أستون فيلا) 4.3 مليون جنيه إسترليني

فاكوندو بونانوتي (تشيلسي) 4.6 مليون جنيه إسترليني

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 6.6 مليون جنيه إسترليني

تيم إيروجبونام (إيفرتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني

بيرند لينو (فولهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

فيديريكو كييزا (ليفربول) 6.3 مليون جنيه إسترليني

أوسكار بوب (مانشستر سيتي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

دوجلاس لويز (نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني