ارتفاع سعر إيرلينج هالاند قبل الجولة 15 من فانتازي الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعدل القيمة السوقية للاعبين عادةً بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودًا أو هبوطًا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، وفقًا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ميكيل ميرينو (أرسنال) 6 مليون جنيه إسترليني

إيجور تياجو (برينتفورد) 6.8 مليون جنيه إسترليني

كيرنان ديوسبري هول (إيفرتون) 5 مليون جنيه إسترليني

دين هندرسون (كريستال بالاس) 51 مليون جنيه إسترليني

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 6.1 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.3 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 15 مليون جنيه إسترليني

برونو جيماريش (نيوكاسل) 6.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 6.5 مليون جنيه إسترليني

إليمان ندياي (إيفرتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني

سيباستيان بورناو (ليدز) 3.8 مليون جنيه إسترليني

تشافي سيمونز (توتنهام) 6.5 مليون جنيه إسترليني

ميكي فان دي فين (توتنهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.5 مليون جنيه إسترليني