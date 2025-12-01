مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

- -
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. تغيّر أسعار 15 لاعبا بعد انتهاء الجولة 13

كتب : محمد القرش

01:23 م 01/12/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغيّر سعر 15 لاعبا اليوم، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعدل القيمة السوقية للاعبين عادةً بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودًا أو هبوطًا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، وفقًا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جورين تيمبر (أرسنال) 6.4 مليون جنيه إسترليني

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.7 مليون جنيه إسترليني

إيجور ثياجو (برينتفورد) 6.7 مليون جنيه إسترليني

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 6 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.1 مليون جنيه إسترليني

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فرانك أونييكا (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

يونس إمري كوناك (برينتفورد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (تشيلسي) 7.4 مليون جنيه إسترليني

ويل هيوز (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

إيلان ميلييه (ليدز) 4.2 مليون جنيه إسترليني

جيد سبنس (توتنهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

كالوم أولوسيسي (توتنهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

أولي سكارليس (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

كالوم مارشال (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي الدوري الإنجلزيزي فانتازي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة