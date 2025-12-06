شقق جنة وسكن مصر.. طريقة السداد والقسط الشهري والمقدم

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان، بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وحدات كاملة التشطيب ضمن مشروعات سكن مصر وجنة بمقدم يبدأ من 150 ألف جنيه.

ويتم التقديم والسداد عن طريق منصة مصر العقارية، حيث ينتهي التقديم يوم 15 ديسمبر المقبل.

وجاءت الأسعار والأقساط وطريقة السداد على النحو التالي:

أولًا: شقق جنة

- سجل سعر المتر في شقق جنة بمدينة المنصورة الجديدة 17500 جنيه، ومقدم الحجز 150 ألف جنيه، بجانب سداد 1000 جنيه مصروفات إدارية.

- المساحات الخاصة بشقق جنة تبدأ من 100 إلى 150 مترًا، وسجل سعر أقل وحدة "100 متر" حوالي مليون و750 ألف جنيه.

حساب الأقساط

- يتم سداد 150 ألف جنيه مقدم ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد التخصيص حيث يتم سداد 190 ألف جنيه، كما يتم سداد 10% دفعة استلام والتي تقدر بـ170 ألف جنيه.

- بذلك يتبقى 70% من ثمن الوحدة ما يقدر بمليون و190 ألف جنيه يتم سدادها على 3 و5 و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي، وإذا تم السداد على 7 سنوات بالفائدة الحالية سيكون القسط الشهري، 27,961 جنيهًا.

ثانيًا: سكن مصر

- سجل سعر المتر في شقق سكن مصر المنصورة الجديدة، 15 ألفًا و900 جنيه، والمساحات من 106 إلى 130 مترًا.

- سعر أقل وحدة في المشروع يبلغ مليون و234 ألف جنيه.

- يتم سداد 150 ألف جنيه مقدم ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد التخصيص حيث يتم سداد 96 ألف جنيه ثم سداد 10% دفعة استلام والتي تقدر بـ123 ألف جنيه.

- بذلك يتبقى 70% من ثمن الوحدة ما يقدر بـ864 ألف جنيه يتم سدادها على 3 و5 و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي، وإذا تم السداد على 7 سنوات بالفائدة الحالية سيكون القسط الشهري 20,301 جنيه.

