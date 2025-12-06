إعلان

عاجل.. محمود بنتايك يفسخ عقده مع الزمالك

كتب : هند عواد

12:09 م 06/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بنتايك وأحمد فتوح مع بعثة الزمالك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك (3)
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك (1)
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك (4)
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك (8)
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مفاجأة بشأن المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "إكس": "رسميا.. بنتايك يفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك".

ويشارك محمود بنتايك مع منتخب المغرب "الرديف" حاليا، في بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الحالي.

جدير بالذكر أن المغربي صلاح الدين مصدق، فسخ تعاقده مع الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

اقرأ أيضًا:
موعد مباراة منتخب مصر الثاني والإمارات في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

معادلة رقم أسطورة فرنسا.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد ليدز؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود بنتايك محمود بنتايج الزمالك بنتايك يفسخ تعاقده مع الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان