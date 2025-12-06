عاجل.. محمود بنتايك يفسخ عقده مع الزمالك

"لم أتخيل زعل الجمهور".. محمد شوقي يكشف موقفه عند رحيله عن الجهاز الفني

فجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مفاجأة بشأن المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "إكس": "رسميا.. بنتايك يفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك".

ويشارك محمود بنتايك مع منتخب المغرب "الرديف" حاليا، في بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الحالي.

جدير بالذكر أن المغربي صلاح الدين مصدق، فسخ تعاقده مع الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

