فانتازي.. قائمة اللاعبين الموقوفين والقريبين من الإيقاف قبل الجولة 15

عند اتخاذ قرارات الانتقالات، يجب على مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي مراعاة ليس فقط سياسة التدوير، بل أيضًا غياب اللاعبين بسبب الإيقاف نتيجة الطرد أو تراكم البطاقات الصفراء.

وبحسب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، يُوقَف أي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال أول 19 مباراة لفريقه لمباراة واحدة في نفس البطولة، مع عدم انتقال البطاقات الصفراء إلى بطولات الكأس المحلية أو الأوروبية.

اللاعبون الموقوفون

آدامز (بورنموث) - الجولة 15

كوك (بورنموث) - الجولة 15، 16

إدريسا جاي (إيفرتون) - الجولة 15

إيرويجبونام (إيفرتون) - الجولة 15

كايسيدو (تشيلسي) الجولة 15، 16

جواو جوميز (ولفهرامبتون) - الجولة 15

اللاعبون القريبون من الإيقاف

كالافيوري (أرسنال) - 4 إنذارات

بروكس (بورنموث) - 4 إنذارات

خيمينيز (بورنموث) - 4 إنذارات

سينيسي (بورنموث) - 4 إنذارات

كولينز (برينتفورد) - 4 إنذارات

شادي (برينتفورد) - 4 إنذارات

باليبا (برايتون) - 4 إنذارات

ووكر (بيرنلي) - 4 إنذارات

مونوز (كريستال بالاس) - 4 إنذارات

برادلي (ليفربول) - 4 إنذارات

سوبوسلاي (ليفربول) - 4 إنذارات

كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 4 إنذارات

تشاكا (سندرلاند) - 4 إنذارات

برناردو (مانشستر سيتي) - 4 إنذارات

دوناروما (مانشستر سيتي) - 4 إنذارات