أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

01:49 م 05/12/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

مع قرب انطلاق الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يعمل مدربو الفانتازي على وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلاتهم، إذ تُعد هذه الجولة فرصة مهمة لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

واختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيلة للجولة 15، ضمت لاعبين متوقع أن يقدموا أداء مميزا ويحققوا نقاطا مرتفعة.

أفضل تشكيل للجولة 15

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه.

خط الدفاع: دانييل مونوز (كريستال بالاس) 6.1 مليون جنيه - نيكو أوريلي (مانشستر سيتي) 5.2 مليون جنيه - ماليك ثياو (نيوكاسل) 5 مليون جنيه.

خط الوسط: بوكايو ساكا (أرسنال) 10.1 مليون جنيه - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 9 مليون جنيه - فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.3 مليون جنيه - برونو جيمارايش (نيوكاسل) 6.8 مليون جنيه - يانكوبا مينتيه (برايتون) 6.3 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 15 مليون جنيه - نيك ولتيماد (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه.

أفضل تشكيل للجولة 15

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

