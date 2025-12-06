علماء يكتشفون طريقة حرق خلايا الدماغ الدهون لتوليد الطاقة

كتب- محمود الهواري:

كشف باحثون أن الخلايا العصبية لا تعتمد على السكر فقط لتوليد الطاقة، بل يمكنها حرق الدهون وإنتاجها داخليا عند الحاجة، لتزويد الدماغ بالوقود الضروري، إذ يفتح هذا الاكتشاف أبوابا جديدة لعلاج أمراض دماغية نادرة وعكس الضرر العصبي.

كيف يعطل بروتين معيب طاقة الدماغ؟

أظهرت دراسة مشتركة بين جامعة كوينزلاند (أستراليا) وجامعة هلسنكي (فنلندا) أن الخلايا العصبية يمكنها استخدام الدهون كمصدر للطاقة وإعادة تدوير أجزاء من خلاياها لإنتاج الدهون عند الحاجة، إذ تعتمد هذه العملية على بروتين أساسي يُعرف باسم DDHD2.

تحدث حالة نادرة تسمى الشلل النصفي التشنجي الوراثي 54 (HSP54) عندما يفشل بروتين DDHD2 في أداء وظيفته.

بدون هذا البروتين، تفقد الخلايا العصبية قدرتها على إنتاج الدهون اللازمة للطاقة والتواصل الطبيعي، ما يؤدي إلى مشاكل متزايدة في الحركة والتفكير منذ الطفولة.

استعادة طاقة ووظائف الخلايا العصبية

في التجارب المختبرية، أعطى الباحثون الخلايا العصبية التالفة مكملات أحماض دهنية محددة، ووجدوا أن الخلايا استعادت طاقتها ووظائفها الطبيعية خلال 48 ساعة فقط.

قالت الدكتورة ميرجا جونسو، قائدة الدراسة في المعهد الأسترالي للهندسة الحيوية وتكنولوجيا النانو: "لقد أظهرنا أن الخلايا العصبية السليمة تعتمد على الدهون كوقود، وعندما يفشل هذا المسار في حالات مثل HSP54، قد يكون من الممكن إصلاح الضرر وعكس مسار الأمراض العصبية."

خطوة نحو علاجات مستقبلية

الخطوة التالية للفريق هي تقييم سلامة وفعالية هذه العلاجات القائمة على الأحماض الدهنية في النماذج ما قبل السريرية، لمعرفة إمكانية تطبيقها على البشر، إذ يدرس الفريق استخدام تقنيات تصوير دماغ غير جراحية لتسريع تطوير هذه العلاجات المحتملة.

وأشار الدكتور جوزيبي باليستريري من جامعة هلسنكي إلى أن هذا الاكتشاف لا يغير المفاهيم فحسب، بل قد يحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص المصابين بأمراض دماغية نادرة.