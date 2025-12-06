ضبط متهم بقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط متهم بقتل شاب وإصابة آخر إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخر بطلق ناري.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه أحمد علي، حاصل على بكالوريوس تجارة، وعاطل يُدعى محمد سعيد وشهرته "دش"، بسبب اعتراض المجني عليه على قيام المتهم بالوقوف بالقرب من مسكنه وإثارة الفوضى.

وأضافت التحريات أن الجيران تدخلوا وفضوا المشاجرة، وغادر المتهم محل الواقعة، لكنه عاد لاحقًا برفقة آخرين على دراجة نارية، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا من سلاح محلي الصنع، مما أدى إلى إصابة المجني عليه في البطن ومصرعه لاحقًا، كما أصيب شخص آخر في العين كان يمر بالصدفة أثناء الحادث وتم نقله إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين، وما زال البحث جارٍ لضبط الباقين. وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.