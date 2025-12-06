للتعرف على مشكلات المواطنين.. لقاء أسبوعي لمدير الرعاية الصحية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير فرع الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، عن عقد لقاء جماهيري أسبوعي مع المواطنين، لتعزيز التواصل المباشر معهم وتحقيق أعلى درجات الاستجابة لمطالبهم.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد أنه تم تحديد، يوم الثلاثاء، من كل أسبوع موعدًا ثابتًا للقاء المواطنين بمقر الفرع، للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وأكد مدير الفرع على أن باب النقاش مفتوح بكل شفافية واهتمام، لتحقيق خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.

يُذكر أن الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أصدر يوم الأربعاء الماضي القرار رقم 412 لسنة 2025، بتعيين الدكتور مصطفى أبو المجد للقيام بأعمال مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان لمدة عام، وكان يشغل سابقًا منصب مدير عام الطب الوقائي بأسوان.