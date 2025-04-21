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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب نيوكاسل يونايتد

11:15 ص الإثنين 21 أبريل 2025

فانتازي

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم ينخفض سعر أي لاعب اليوم

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فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي هارفي بارنز نيوكاسل
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