نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تم تداوله بشأن إيقاف استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة أو لسارقي التيار الكهربائي.

وأكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تستمر في استقبال طلبات المواطنين بشكل طبيعي، سواء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء أو في مقار شركات التوزيع، ولم يصدر أي قرار رسمي بوقف أو تعليق الإجراءات المتعلقة بالعدادات الكودية.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن العدادات الكودية تُعد آلية فنية مهمة تعتمدها الوزارة لضبط استهلاك الكهرباء في الحالات غير القانونية، وتقليل نسبة الفقد التجاري في الشبكة، والحفاظ على حقوق الدولة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمة الكهربائية للمواطنين.

وشدد على أن الوزارة مستمرة في خطتها للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وتحديث البنية التحتية لشبكات التوزيع، وأن أي قرار تنظيمي يُعلن عنه رسميًا عبر القنوات المعتمدة فقط.

وجدد التنبيه للمواطنين بضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.

العدادات الكودية

العدادات الكودية هي عدادات كهرباء مسبقة الدفع تُركَّب للمباني أو الوحدات التي تستمد الكهرباء بطريقة غير قانونية أو بدون عداد قانوني، وتُستخدم لقياس الاستهلاك الفعلي بدقة بدلًا من نظام "الممارسة" الذي كان يعتمد على تقديرات غير دقيقة.

وكانت الوزارة ألغت محاسبة المخالفين بنظام الممارسة واستبدلته بتركيب العدادات الكودية، بهدف تحسين العدالة في تحصيل الاستهلاك وتقنين الأوضاع الفنية للشبكة، مؤكدة أن العدادات الكودية لا تعني تقنين وضع المبنى المخالف قانونيًا، ولا تُعطي أي حقوق قانونية للإقامة أو البناء، وإنما هي آلية لاحتساب الاستهلاك وحماية الشبكة الكهربائية.

ونوهت إلى أنه إذا كان المواطن من أصحاب العقارات المخالفة أو لديه توصيل غير قانوني للتيار الكهربائي، فيمكنه تقديم طلب تركيب عداد كودي عبر المنصة الرسمية أو في شركة توزيع الكهرباء التابع لها مكان سكنه، وسيتم فحص الطلب وتنفيذه وفق القواعد المتبعة دون توقف.

