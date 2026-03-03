جوجل تطلق نموذج توليد الصور Nano Banana 2 في الدول العربية

أطلقت شركة جوجل ميزة توليد الصور عبر نموذج "Nano Banana 2" في الدول العربية، إذ يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق Google Gemini على الويب والموبايل، وكذلك عبر بحث Google باستخدام عدسة Google ووضع AI Mode.

وتصف جوجل "Nano Banana 2" بأنه أحدث نموذج لديها لتوليد الصور، مع تركيز على السرعة وتوفير خصائص كانت سابقا مقتصرة على شريحة "Pro" لتصبح متاحة لشريحة أوسع من المستخدمين.

توليد أسرع مع إمكانات تعديل وتكرار

وأكدت جوجل أن النموذج يسرع عملية التوليد البصري، مع إمكانيات لإجراء تعديلات سريعة وتكرار النتائج ضمن مسار عمل واحد، إذ يصنف "Nano Banana 2" ضمن فئة "Flash"، ما يضمن أداء سريعا مع تحسينات بصرية واضحة.

دمج المعرفة من Gemini والويب

ويستند النموذج إلى قاعدة بيانات Gemini للمعرفة الواقعية، مدعومة بمعلومات وصور فورية من البحث على الويب، بهدف تمثيل موضوعات محددة بدقة أكبر.

تحسين النصوص داخل الصور ودعم الترجمة

يسمح النموذج بإنشاء نصوص دقيقة ومقروءة داخل الصور، لاستخدامات مثل التسويق أو بطاقات المعايدة، مع إمكانية ترجمتها لمشاركة المحتوى بعدة لغات.

يدعم النموذج الحفاظ على ملامح خمس شخصيات في الصورة الواحدة، مع تفاصيل دقيقة تصل إلى 14 عنصرا، ما يقلل التباين عند إنشاء سلسلة صور مرتبطة.

يتيح "Nano Banana 2" التحكم في دقة الإخراج من 512 بكسل حتى 4K، ونسب العرض إلى الارتفاع، لدعم استخدامات متعددة مثل منشورات التواصل الاجتماعي أو خلفيات الشاشات، مع الحفاظ على حدة الصورة وإضاءة حيوية وتفاصيل دقيقة، ضمن جماليات عالية الجودة وفئة أداء "Flash".

أوضحت جوجل أن النموذج متاح اليوم عبر Google Gemini "نسخة الموقع وتطبيق الموبايل"، وبحث Google عبر عدسة Google وAI Mode.

أما المطورون، فيمكنهم الوصول إلى النسخة التجريبية عبر AI Studio وواجهة برمجة التطبيقات Gemini API.