فانتازي.. ارتفاع سعر برونو فيرنانديز بعد انتهاء الجولة 29

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 17 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بورنو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

يُذكر أن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، حيث بدأت فترة التوقف الدولي اليوم الاثنين.